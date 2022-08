Goiás e Atlético-GO disputarão o sexto e último clássico entre eles em 2022 e o time esmeraldino tentará vencer para deixar melhor impressão no confronto. Para isso, precisa reencontrar o caminho do gol contra o Dragão. Em cinco jogos, o Goiás fez apenas dois gols e contou de forma decisiva com um jogador que não está mais no elenco.

Nas cinco partidas válidas por final do Campeonato Goiano, oitavas de final da Copa do Brasil e 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás só conseguiu marcar dois gols, um no segundo jogo da decisão do Goianão e outro pela 5ª rodada do Brasileirão. Ambos contaram com participação direta do meia Élvis, hoje na Ponte Preta.

No jogo do Goianão, na Serrinha, Élvis deu assistência milimétrica para Nicolas marcar o gol que dava esperança para a torcida esmeraldina naquela decisão. No entanto, o desfecho foi uma vitória do Dragão por 3 a 1 e conquista rubro-negra em plena casa alviverde.

O outro gol esmeraldino sobre o Atlético-GO em 2022 foi relâmpago. Logo com um minuto de jogo, no Estádio Antônio Accioly, pela Série A, o meia Élvis acertou chute certeiro da entrada da área e anotou o gol que daria a única vitória do Goiás sobre o rival, até aqui, nesta temporada.

A solução ofensiva esmeraldina na disputa da Série A tem no centroavante Pedro Raul o ator central. O jogador marcou simplesmente a metade dos gols produzidos pelo Goiás na competição. Dos 24 anotados pela equipe, 12 foram feitos pelo vice-artilheiro da competição, que ainda tem uma assistência distribuída.

No entanto, a arma que contribui muito para colocar o Goiás na 11ª colocação na tabela de classificação, a seis pontos da zona do rebaixamento e a nove pontos do grupo de classificação à Copa Libertadores da América, não se mostrou eficaz nos duelos clássicos contra o Atlético-GO na temporada.

Pedro Raul, que já defendeu o Dragão em 2019, não balançou as redes nos cinco jogos que fez contra seu ex-clube em 2022. Além de Pedro Raul, outros nove jogadores disputaram todos os clássicos neste ano: Airton, Hayner, Léo Pereira, Marlon Freitas, Wellington Rato e Shaylon (Atlético-GO); Fellipe Bastos, Tadeu e Diego (Goiás).

Nas últimas partidas, o atacante Dadá Belmonte tem aparecido como outro jogador importante no ataque esmeraldino. O atleta marcou dois dos seis gols anotados pelo Goiás nos últimos cinco jogos. Além do gol marcado no empate com o São Paulo no Morumbi, com assistência de Pedro Raul, Dadá Belmonte foi decisivo ao garantir o empate do Goiás com o Avaí, na Serrinha, por 1 a 1.

Retomando a melhor forma após se recuperar de uma lesão muscular, o atacante Vinícius voltou a brilhar no ataque esmeraldino da forma que mais gosta: com assistências.

O jogador foi responsável por distribuir os passes decisivos para os gols de Dadá Belmonte (contra o Avaí) e de Pedro Raul (contra o Atlético-MG) nas duas últimas partidas do Goiás nesta Série A.

Quem marcou

Artilheiros nos clássicos entre Goiás e Atlético-GO em 2022

Marlon Freitas (Atlético-GO) - 3 gols

Wellington Rato (Atlético-GO) - 2 gols

Jorginho (Atlético-GO) - 1 gol

Shaylon (Atlético-GO) - 1 gol

Élvis (Goiás) - 1 gol

Nicolas (Goiás) - 1 gol