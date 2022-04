Esporte Goiás busca técnico: perfis em avaliação Clube alviverde sofre cobrança por contratação de técnico e tem estilos variados disponíveis

O Goiás trabalha no mercado em busca de um treinador para assumir a equipe para disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina não dá pistas sobre o nome do profissional na mira, mas é certo que o clube tenta um profissional que tenha boa experiência com o nível de competições que o time esmeraldino está disputando. Esse perfil diverge das característ...