Esporte Goiás: centenários são referência para quem chegar Dupla de goleiros, que tem mais de cem jogos no alviverde, pode ajudar na adaptação dos contratados pelo clube esmeraldino em 2022

O Goiás deve contratar, ao menos, dez jogadores para a próxima temporada. Os reforços que chegarão à Serrinha encontrarão dois atletas com maior história no clube como referências para uma adaptação mais rápida ao novo clube. Dos 20 jogadores que estão no elenco do Goiás para o início da pré-temporada, apenas os goleiros Tadeu (29 anos) e Marcelo Rangel (33 anos) d...