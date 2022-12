O Goiás inicia na manhã desta sexta-feira (16) sua pré-temporada, no CT Edmo Pinheiro, com ao menos 26 jogadores. O elenco esmeraldino começa os preparativos para uma temporada que terá no cardápio as disputas do Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro.

A primeira atividade da temporada não vai contar ainda com a presença do técnico Guto Ferreira, que foi contratado para liderar a comissão técnica em 2023, mas foi liberado para chegar ao clube esmeraldino no fim de semana, pois precisava resolver assuntos particulares. Apesar da ausência, o novo treinador esmeraldino tem participado de todos os momentos antes do pontapé inicial nos últimos dias.

Leia também

+ Goiás acerta com atacante revelado pelo Vila Nova

O primeiro dia de pré-temporada deve ser marcado por avaliações médicas e físicas do elenco, além da oportunidade de reencontro de jogadores que terminaram a temporada de 2022 e o primeiro contato com novos atletas que foram contratados para 2023.

Nos últimos dias, houve algumas definições como a renovação contratual do lateral esquerdo Hugo, que terá a concorrência do experiente Sander, de 32 anos, já anunciado pelo clube. O Goiás terá também o retorno do zagueiro e lateral esquerdo Heron, que volta após passar as duas últimas temporadas emprestado a clubes europeus.

O volante Jhonny Lucas, de 22 anos, foi contratado em agosto pelo Goiás, mas devido a problemas burocráticos não pôde ser inscrito em 2022. O jogador pode, enfim, ser integrado ao elenco esmeraldino e iniciar a pré-temporada com todo o grupo.

Entre os jogadores que estão no clube, o meia Matheusinho e o atacante Luiz Filipe vivem uma expectativa sobre a retomada de carreiras. Os jogadores sofreram lesões graves na temporada passada e se recuperam de cirurgia. A tendência é que estejam aptos para a disputa do Campeonato Goiano.

Entre os jogadores que possuem contrato com o Goiás e não vão iniciar o processo de pré-temporada estão o volante Nathan, os meias Daniel de Pauli e Albano, além do atacante Pedro Junqueira. Os três primeiros saem por empréstimo, enquanto Pedro Junqueira deverá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e, posteriormente, seguir nas categorias de base.

Existem negociações em andamento e próximas de serem concretizadas. O vice-presidente de futebol do clube, Harlei Menezes, trabalha em algumas frentes para acertar com mais reforços para o elenco. A negociação com o volante Felipe, do Fortaleza, está avançada e deve ser selada em breve.

O Goiás acertou também a contratação do atacante Philippe Costa, de 22 anos, que foi revelado pelo Vila Nova, atuou no futebol suíço e também defendeu o Grêmio Anápolis. É mais um jogador que chega como aposta da direção.

Outros jogadores têm sido ligados ao Goiás nos últimos dias, como o volante Christian, do Athletico-PR, e o centroavante Matheus Peixoto, que jogou a última temporada pelo Ceará e tem vínculo com o Metalist, da Ucrânia. A diretoria não confirma as contratações desses atletas, mas não descarta os jogadores.

Entre os jogadores que terminaram a temporada, na disputa da Série A, deixaram o clube os atacantes Pedro Raul, Dadá Belmonte e Renato Júnior, os zagueiros Reynaldo César e Caetano, os volantes Matheus Sales, Auremir, Henrique Lordelo e Caio Vinícius, os laterais Danilo Barcelos, Douglas Silva e Sávio e o meia Luan Dias.

Quem vai estar na pré-temporada do Goiás

Remanescentes

Goleiros: Tadeu, Marcelo Rangel e Matheus Alves

Zagueiros: Lucas Halter, Sidimar, Yan Souto e Da Silva

Laterais: Maguinho e Hugo

Volantes: Jhonny Lucas e Fellipe Bastos

Meias: Marquinhos Gabriel, Diego, Matheusinho e João Paulo (base)

Atacantes: Breno Herculano, Luiz Filipe, Vinícius, Nicolas, Apodi e Lucas Emmanuel

Volta de empréstimo

Lateral/zagueiro: Heron

Contratados

Goleiro: Ezequiel

Zagueiros: Edu, Eduardo Thuram

Lateral: Sander

Volante: Willian Oliveira

Meia: Carlos Maia

Atacantes: Fernandinho e Philippe Costa