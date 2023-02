O saldo da 8ª rodada do Campeonato Goiano para o Goiás foi a liderança da tabela de classificação e a oportunidade de o time esmeraldino depender apenas de suas forças para terminar a fase de classificação nesta condição. Dentro do clube, o discurso adotado é o de aproveitar o bom momento e manter a liderança nas três partidas que restam ao time.

Com a vitória sobre o Grêmio Anápolis, por 3 a 0, o Goiás aproveitou o tropeço do então líder Atlético-GO para tomar a ponta da tabela. Com 17 pontos, o time esmeraldino tem um ponto de vantagem sobre o Dragão e tem compromissos contra Goianésia e Goiânia, ambos no Estádio Hailé Pinheiro, além de uma partida contra o Morrinhos, essa última será fora de casa.

Assim, o time esmeraldino mira essa sequência para assegurar a 1ª colocação e ter a vantagem de decidir em casa na fase mata-mata do torneio.

Embora o planejamento feito pela comissão técnica e diretoria seja de rodar o elenco nesta fase de classificação, o Goiás tem conseguido evoluir seu jogo na visão do técnico Guto Ferreira. A equipe mostrou algum crescimento na parte de conjunto mesmo com dificuldade ainda na parte de entrosamento devido ao rodízio adotado.

Além da sequência invicta, o rendimento defensivo mereceu elogios do técnico Guto Ferreira após a vitória sobre o Grêmio Anápolis. O time não sofreu gols nos últimos três jogos – vitórias sobre Vila Nova (1 a 0), Inhumas (1 a 0) e Grêmio Anápolis (3 a 0). “Nos últimos três jogos, nosso time não tomou gol. Estamos tomando poucos contra-ataques também”, disse Guto Ferreira, ao explicar as vantagens do jogo construído desde a defesa.

A evolução da equipe é considerada satisfatória dentro do planejamento traçado para este início de temporada. O treinador enfatizou que completou um mês de trabalho ininterrupto desde o retorno do elenco das festividades de fim de ano e que mira um estágio mais avançado para a próxima fase do Campeonato Goiano e início das copas.

“Temos um mês de trabalho e quero que esse trabalho esteja mais preciso e avançado quando começar a fase final do Campeonato Goiano e as competições mais robustas”, destacou.

O volante Willian Oliveira, autor do terceiro gol do Goiás sobre o Grêmio Anápolis, disse que é importante que o elenco aproveite esse momento de liderança na tabela de classificação, mas que mentalize que é preciso mais a cada rodada para se manter no topo e ganhar confiança.

Para a partida contra o Goianésia, quarta-feira (8), no Estádio Hailé Pinheiro, o técnico Guto Ferreira poderá contar novamente com o volante Zé Ricardo, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Por outro lado, o lateral esquerdo Sander deve ser desfalque. O jogador foi substituído contra o Grêmio Anápolis após sofrer pancada no joelho e deve ficar de fora contra o Azulão do Vale.