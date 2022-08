O Goiás decidiu participar pela segunda vez na história da Copa Verde. A diretoria esmeraldina já comunicou a Confederação Brasileira de Futebol que será integrante da competição regional.

Após avaliações internas, o clube esmeraldino optou pela participação na Copa Verde e deverá utilizar a comissão técnica do time sub-20 com atletas da categoria e outros jogadores do elenco profissional que estão sendo pouco aproveitados.

Essa será a nona edição da Copa Verde, que começou a ser disputada em 2014. A única participação do Goiás foi na edição de 2019, quando o time esmeraldino foi eliminado na semifinal ao ser derrotado pelo Cuiabá.

