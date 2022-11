O Goiás aceitou participar da Copa Verde de 2023, que está prevista para ter início no dia 18 de fevereiro. Mais uma vez, a equipe esmeraldina deverá utilizar a competição para dar rodagem aos jovens jogadores da equipe sub-20.

A ideia da diretoria esmeraldina é utilizar a competição, que será disputada no primeiro semestre em 2023 e tem previsão para ser concluída no dia 3 de maio, é dar experiência a jogadores que terão disputado a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em 2022, o Goiás utilizou uma estratégia semelhante ao mesclar jogadores da categoria sub-20 com alguns profissionais que estavam com pouco espaço na equipe principal. O time esmeraldino, no entanto, foi eliminado na estreia diante do Real Noroeste-ES.

Será a terceira participação do Goiás na competição. A primeira aparição foi em 2019, quando o time esmeraldino caiu na semifinal.