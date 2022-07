O atacante Pedro Raul recebeu proposta para trocar de clube no Japão e, com isso, deixar o Goiás. No entanto, a diretoria esmeraldina trabalha com a informação de que o jogador deseja terminar a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás.

Pedro Raul tem contrato com o Goiás até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele está emprestado ao clube esmeraldino pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Como revelou o jornalista Venê Casagrande, o clube japonês recebeu uma proposta do Nagoya Grampus, também do Japão, superior a R$ 10 milhões.

Leia também:

+ Após deixar Goiás, zagueiro volta ao futebol espanhol

+ Élvis foi o quinto meia a deixar o Goiás em 2022

O Goiás não tem o poder de barrar uma possível transferência, mas conta com a vontade que Pedro Raul tem de terminar a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, onde tem se destacado no cenário nacional com gols e ocupando a vice-artilharia com sete gols.

Recentemente, em entrevista ao POPULAR, Pedro Raul ressaltou o desejo que sente de brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro.