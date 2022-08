O Goiás fechou a contratação do atacante, Breno, de 23 anos, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022 pelo Aimoré, do Rio Grande do Sul. O vínculo do jogador com o clube esmeraldino será de três anos e o atleta chega como uma aposta da diretoria.

Natural de Vitória (ES), Breno tem passagens pelas categorias de base do Flamengo e do Vasco. No futebol profissional, o atacante passou por clubes como América-RJ, Moura (POR), Real Noroeste-ES, Marcílio Dias-SC e, por último, estava no Aimoré-RS.

Em 2022, o novo atacante esmeraldino disputou 22 jogos e anotou apenas um gol. Nesta janela de transferências, o Goiás já contratou o lateral esquerdo Sávio, os zagueiros Danilo Cardoso e Lucas Halter, além do meia Marco Antônio.

Leia também:

+ Goiás terá meio-campo reforçado contra o Palmeiras

+ Fellipe Bastos critica "punição branda" em caso de injúria racia