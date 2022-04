Esporte Goiás contrata atacante que estava no Água Santa Clube esmeraldino acertou com Renato Júnior, que jogou o Paulistão 2022 e foi companheiro do meia Luan Dias e o atacante Dadá Belmonte

O Goiás acertou a contratação do atacante Renato Júnior, ex-Água Santa, para a sequência da temporada de 2022. O jogador de 19 anos é aguardado nesta semana para concluir exames médicos e iniciar os treinos com o elenco esmeraldino, que vai estrear na Série A no próximo domingo (10), contra o Coritiba, fora de casa. Leia também Jogadores pedem desculpas à torcida do G...