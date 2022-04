Esporte Goiás contrata meia do Atlético-MG Diretoria esmeraldina anuncia contratação de Luiz Filipe, de 20 anos

O Goiás anunciou a contratação do meia Luiz Filipe, de 20 anos, junto ao Atlético-MG, por empréstimo, para a disputa da sequência da temporada de 2022. Revelado nas categorias de base do Galo, Luiz Filipe esteve cotado para ser vendido ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, mas acabou permanecendo no Atlético-MG, com quem tem vínculo até o fim de 2023. Pela equipe prof...