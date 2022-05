O Goiás acertou a contratação do volante Daniel Peixoto, de 24 anos, para a sequência da temporada. Como o jogador estava sem vínculo com outro clube antes do fechamento da janela, o reforço poderá ser inscrito e utilizado pelo técnico Jair Ventura na sequência da atual temporada.

Daniel Peixoto é natural de Salvador e iniciou a carreira no Jacuipense, em 2018, atuou na equipe sub-23 do Sport e, por último, disputou a Série A2 do Campeonato Paulista com a camisa do Rio Claro.

O Goiás chegou a negociar a contratação de Daniel Peixoto no início de abril, mas não deu certo. Agora, a negociação foi concretizada.

O novo volante esmeraldino chegará à Serrinha com um vínculo mais longo, que pode ser até o fim de 2024. As tratativas sobre a extensão do vínculo estão em andamento e devem ser concluídas nas próximas horas. Goiás e Daniel Peixoto conversam há mais de um mês e as negociações caminharam para o acerto.