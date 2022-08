Pela primeira vez nesta edição, o Goiás terminou uma rodada na primeira metade da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A ascensão é fruto de um início promissor de 2º turno.

Após fechar a primeira metade da competição com 22 pontos, o técnico Jair Ventura avaliou como positiva a trajetória esmeraldina, mas colocou como meta realizar um 2º turno ainda melhor para conquistar o objetivo de permanecer na elite do futebol nacional.

Nas cinco primeiras rodadas do 2º turno, o Goiás conseguiu dobrar a pontuação obtida na mesma sequência do início do campeonato. Com vitórias sobre Coritiba, Atlético-MG e Atlético-GO, além de um empate com o Avaí, o time esmeraldino somou 10 pontos. No 1º turno, o Goiás tinha vencido apenas o Dragão nos cinco primeiros jogos. Em comparação com a campanha do início da Série A, o Goiás só teve pontuação pior no 2º turno diante do Palmeiras, pois foi derrotado fora de casa.

Para cumprir a meta riscada pelo técnico Jair Ventura, o Goiás vai precisar de ao menos três vitórias nos próximos cinco jogos. Na série de partidas contra Santos, Flamengo, Red Bull Bragantino, Botafogo e Fortaleza, o Goiás somou oito pontos no 1º turno.

Desde o início da competição, o Goiás coloca como meta principal a permanência na elite do futebol nacional. No entanto, o time sempre mirou uma campanha segura, sem maiores sobressaltos. Com a chegada à 10ª colocação, na primeira metade da tabela, o time esmeraldino ganhou uma gordura para a reta final da competição.

O time esmeraldino volta a ficar no top-10 do Brasileirão após 61 rodadas. A última vez que figurou nesta região da tabela de classificação foi na última rodada da Série A de 2019, quando o time conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana. Depois disso, o time conviveu com a zona do rebaixamento na edição de 2020 e acabou caindo para a Série B. De volta à elite em 2022, o time esmeraldino passou o 1º turno nas cercanias da zona da degola, mas começou a crescer nas últimas rodadas até conseguir a 10ª colocação.

Após vencer o clássico, na Serrinha, o Goiás vai sair para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, na outra segunda-feira (5). A partida será um confronto direto por posição, uma vez que o Santos está com 34 pontos e ocupa a 8ª colocação, enquanto o time goiano soma 32.