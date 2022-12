Ativo no mercado para continuar a reformulação do elenco, o Goiás mescla contratações com contratos definitivos e empréstimos de jogadores de outros clubes. O alviverde acertou com 12 reforços para 2023 e tem mais duas outras negociações encaminhadas para dar mais opções ao técnico Guto Ferreira.

Entre os 11 jogadores já contratados pelo Goiás, cinco firmaram contrato em definitivo com o time esmeraldino. O volante Felipe, ex-Fortaleza, se destaca por ter acertado um vínculo de duas temporadas.

Outros jogadores, como o lateral esquerdo Sander, o zagueiro Eduardo Thuram, o volante Willian Oliveira e o atacante Fernandinho, chegam à Serrinha com contrato definitivo.

Sander, Eduardo Thuram, Willian Oliveira e Fernandinho têm vínculo até o fim de 2023. No entanto, a diretoria esmeraldina está precavida para uma permanência mais longa desses jogadores no clube.

“Para todos temos prioridade de renovação (contratual)”, explicou o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes.

A diretoria esmeraldina tem trabalhado também em parceria com outros clubes para buscar jogadores por empréstimo. Um caso emblemático é o do atacante Alesson, que tem os direitos econômicos ligados ao Vila Nova. O Goiás negociou com os rivais colorados e desembolsou uma quantia de R$300 mil para contar com o atacante na próxima temporada.

Nesta semana, o Goiás buscou em outros clubes dois jogadores por empréstimo. O volante Zé Ricardo, de 23 anos, pertence ao Tombense-MG, time da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador vestirá a camisa do Goiás até o fim de 2023.

Outro jogador que chega nos mesmos moldes é o atacante Diego Gonçalves, de 28 anos, que atuou nas duas últimas temporadas pelo Botafogo, mas tem vínculo com o Mirassol, do interior de São Paulo.

Também por empréstimo, o Goiás acertou a contratação do lateral esquerdo Bruno Melo, de 30 anos, que atuou emprestado ao Corinthians em 2022, mas pertence ao Fortaleza. Para se transferir ao Goiás, Bruno renovou com o Leão do Pici até 2024.

Em geral, os jogadores emprestados não podem atuar contra os clubes que detém seus direitos econômicos. A cláusula do acordo de cavalheiros está prevista em contrato. Se o clube utilizar, deve pagar uma multa. Se utilizar Alesson, por exemplo, o Goiás terá de pagar R$ 1 milhão.

O Goiás deve apresentar mais jogadores ao técnico Guto Ferreira até o início de janeiro, quando o elenco se reapresenta para retomar as atividades presenciais no CT Edmo Pinheiro.

Quem pode pintar na Serrinha é o lateral direito Calegari, de 20 anos, que tem vínculo com o Fluminense e chegaria por empréstimo até o fim de 2023.

A direção esmeraldina busca mais peças no mercado. A contratação de mais um volante não está descartada. O clube busca um meia ofensivo e um centroavante.

O nome de Matheus Peixoto ainda está na pauta esmeraldina e novidades sobre a negociação devem surgir nos próximos dias. Ele é outro jogador que chegaria ao Goiás por empréstimo, junto ao Metalist Kharkiv, da Ucrânia.

O nome do experiente meia Lucas Lima, de 32 anos, foi especulado como possível reforço para o Goiás. No entanto, a diretoria esmeraldina descartou o interesse do clube na contratação do jogador, que esteve no Fortaleza, por empréstimo, nos dois últimos anos e viu seu contrato de cinco temporadas com o Palmeiras se encerrar neste fim de 2022.

Contratações para 2023

ZAGUEIROS

Edu - 22 anos - emprestado pelo Athletico-PR

Eduardo Thuram - 25 anos - contratado em definitivo por uma temporada

LATERAIS

Sander - 32 anos - contratado em definitivo por uma temporada

Bruno Melo - 30 anos - emprestado pelo Fortaleza

VOLANTES

Felipe - 28 anos - contratado em definitivo por duas temporadas

Willian Oliveira - 29 anos - contratado em definitivo por uma temporada

Zé Ricardo - 23 anos - emprestado pelo Tombense-MG

MEIA

Carlos Maia - 21 anos - contratado em definitivo até o fim do Estadual, com possibilidade de renovar até 2025

ATACANTES

Fernandinho - 25 anos - contratado em definitivo por uma temporada

Alesson - 23 anos - emprestado pelo Vila Nova

Diego Gonçalves - 28 anos - emprestado pelo Mirassol

Philippe Costa - 22 anos - contratado em definitivo por uma temporada