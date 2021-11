Esporte Goiás: da desconfiança à elite em nove meses Após eliminações precoces no Goiano e na Copa do Brasil, alviverde monteou elenco às vésperas da Série B, se provou em campo e conseguiu competir de maneira regular

Nove meses depois de ter sido rebaixado, o Goiás retornou à Série A com uma rodada de antecedência, nesta segunda-feira (22), após vencer o Guarani. O time esmeraldino chegou aos 64 pontos e não poderá ser alcançado por nenhum clube fora do G4. A campanha, porém, começou com um detalhe de desconfiança. O atual elenco foi montado às vésperas da competição, se provou em ca...