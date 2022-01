Esporte Goiás demite técnico após campanha ruim na Copinha Richard Oliveira, ex-jogador do clube e que comandou a equipe no torneio, foi demitido. Equipe sub-15 foi eliminada, neste domingo (16), na 1ª fase da Copa Votorantim

A campanha ruim na Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a ter reflexos nas categorias de base do Goiás. Após avaliações, a diretoria esmeraldina decidiu pela saída do técnico Richard Oliveira do comando da categoria sub-20. A queda na 1ª fase da competição gerou insatisfação na diretoria esmeraldina, que deve realizar novas mudanças nas categorias de bas...