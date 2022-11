Célio Lúcio, treinador da equipe sub-20 do Goiás, foi desligado do clube nesta sexta-feira (18). A demissão do técnico foi decidida na noite de quinta-feira (17) e confirmada um dia depois pelo diretor das categorias de base do Goiás, Eduardo Pinheiro. A equipe alviverde, comandada por Célio Lúcio, foi vice-campeã da Copa Goiás Sub-20, após derrota na Serrinha para o Atlético-GO, por 1 a 0. Na próxima quarta-feira (23), Eduardo Pinheiro pretende anunciar o substituto de Célio Lúcio, para iniciar a preparação à Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Eduardo Pinheiro não revelou o motivo da demissão do ex-zagueiro e treinador do sub-20, mas nas redes sociais agradeceu o trabalho do técnico, a quem definiu como "ser humano de caráter ímpar e muito vitorioso em sua carreira", mas ele também publicou que "infelizmente no futebol, algumas vezes as ideias do treinador não conseguem refletir dentro das quatro linhas, independente da capacidade técnica do mesmo e dos jogadores."

Em nove meses de clube, Célio Lúcio e o Goiás foram eliminados na semifinal do Campeonato Goiano Sub-20, foi vice-campeão da Copa Goiás e não passou da 1ª fase da Copa do Brasil. Em processo de reformulação na base, o Goiás apostou em Célio Lúcio no início deste ano e a anunciou a contratação dele no fim de fevereiro. O treinador também esteve à frente da equipe na eliminação na Copa Verde.