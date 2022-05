O Goiás voltou a vencer e se afastou da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Em casa, no Estádio da Serrinha, na noite deste domingo (15), a equipe goiana bateu o Santos, por 1 a 0, com gol anotado por Élvis, em cobrança de pênalti.

Essa foi a primeira vitória do Goiás como mandante neste retorno à Série A. O resultado faz com que o time esmeraldino se distancie do Z-4 na tabela de classificação. Com o resultado, a equipe do técnico Jair Ventura chega aos oito pontos conquistados e ocupa a 13ª colocação. O Santos perdeu três posições na tabela e fecha a 6ª rodada na 5ª posição com dez pontos.

Mesmo jogando em casa, a estratégia do Goiás era clara: marcar, se defender bem e explorar o contra-ataque. Com execução bem feita da estratégia sugerida pelo técnico Jair Ventura, o time esmeraldino conseguiu chegar ao gol ainda no 1º tempo.

Aos 18 minutos, Apodi recebeu a bola dentro da grande área e driblou a marcação até ser calçado por Velásquez. O árbitro Marcelo de Lima Henrique hesitou no primeiro momento, mas assinalou pênalti. Na cobrança, Élvis deslocou o goleiro João Paulo para abrir o placar. Foi o quarto gol do meia esmeraldino, sendo o terceiro da marca da cal.

Com a vantagem no placar, o Goiás se armou ainda mais na defesa e com aplicação tática dava poucas chances ao Peixe, que precisava da virada para assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

No 2º tempo, o Goiás voltou a ser perigoso na bola parada. Após cobrança de falta com bola alçada na área, Caetano cabeceou firme e exigiu grande defesa do goleiro João Paulo. Em contra-ataque, Apodi quase ampliou aos 18 minutos.

Aos 32 minutos, o Santos chegou a empatar, mas a jogada foi invalidada por impedimento de Madson no lance, antes da dividida com o goleiro Tadeu. Aos 41, Fellipe Bastos acertou belo chute de fora da área e quase ampliou.

FICHA TÉCNICA

Local: Serrinha (Goiânia/GO). Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE). VAR: Heber Roberto Lopes (SC). Gols: Élvis aos 18' do 1º tempo (Goiás). Público: 9.538 pagantes. Renda: R$ 307.075,00

GOIÁS: Tadeu; Sidimar, Da Silva e Caetano; Apodi (Maguinho), Diego (Juan), Matheus Sales, Caio Vinícius (Auremir), Élvis (Fellipe Bastos) e Dadá Belmonte; Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Velásquez e Lucas Pires; Zanocelo (Sandry), Rodrigo Fernández (Gabriel Pirani); Léo Baptistão (Ricardo Goulart), Marcos Leonardo (Rwan), Angulo e Jhojan Julio (Lucas Braga). Técnico: Fabián Bustos.