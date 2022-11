Patinho feio no pacote de reforços do Goiás desde a última temporada, o atacante Dadá Belmonte mostrou seu valor na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e é desejo da diretoria esmeraldina para permanecer para 2023. O jogador tem vínculo com o Água Santa, de São Paulo, mas tentará resolver a situação com o clube paulista para seguir na Serrinha.

Quando foi contratado pelo Goiás para a disputa da Série B de 2021, muitos torceram o nariz para a chegada do pouco conhecido jogador naquele momento. Com disciplina tática e polivalência, Dadá Belmonte ganhou a confiança da diretoria esmeraldina e das comissões técnicas que passaram pelo clube.

Prova disso é que o atacante está entre os dez jogadores que mais vestiram a camisa do Goiás nas duas últimas temporadas. Dadá Belmonte fez 73 jogos e aparece como o sexto jogador mais utilizado entre 2021 e 2022. Acima do versátil jogador estão Nicolas (74), Caio Vinícius (76), Reynaldo César (85), Diego (86) e Tadeu (117). Certamente, Dadá Belmonte estaria em uma posição melhor se tivesse ficado no clube no primeiro semestre, periodo em que disputou o Campeonato Paulista pelo Água Santa.

A diretoria esmeraldina espera que Dadá Belmonte possa estar em Goiânia para o início da pré-temporada, em meados de dezembro. No entanto, a possibilidade de repetir o que foi feito em 2022 não está descartada. É possível que o atacante volte a disputar o Paulista pela equipe de Diadema (SP) e retorne a Goiânia para reforçar o Goiás na Série A.

O presidente Paulo Rogério Pinheiro está confiante no retorno do jogador e o próprio desejo do atleta reforça essa possibilidade. A situação está nas mãos de Dadá Belmonte e seu representante. Um desfecho deve ocorrer na próxima semana e o clube esmeraldino saberá se poderá contar com o atacante, que atuou como ponta direita, ponta esquerda, meia e até lateral esquerdo quando foi necessário.

Além da manutenção de Dadá Belmonte, o Goiás ainda trabalha para manter outros nomes da espinha dorsal do time, como os zagueiros Reynaldo César e Caetano e o lateral esquerdo Sávio. Até o momento, a diretoria confirmou apenas a renovação de contrato com o experiente Fellipe Bastos.

Outra frente de trabalho é a busca por um treinador. O Goiás avalia nomes e busca o perfil de um treinador jovem e destemido, mas que também aceite bem o diálogo com a diretoria do clube.