O Goiás não concretizou a contratação do meia paraguaio Danilo Santacruz, de 27 anos, que esteve no Estádio Hailé Pinheiro acompanhando a vitória esmeraldina sobre o Goianésia na última quarta-feira (8). O departamento de registros do Goiás obteve a informação de que atleta e agente omitiram um contrato assinado com um clube argentino no início de janeiro de 2023.

Desta forma, o clube esmeraldino não poderia registrar um novo contrato com Danilo Santacruz enquanto o clube argentino não baixasse o contrato que tem com o jogador. Danilo Santacruz virou agente livre no mercado desde o dia 1º de janeiro de 2023, quando encerrou seu vínculo com o Nacional, do Paraguai.

O presidente Paulo Rogério Pinheiro disse que no clube esmeraldino não existem culpados pelo desfecho da transferência. O mandatário lembrou que todos os passos normais de uma transferência vinham sendo feitos de forma correta como os exames médicos, checagem de documentos e assinatura contratual até o momento da assinatura do presidente do clube e a efetivação do contrato no sistema da CBF.

Após o clube esmeraldino ficar ciente da situação que havia sido omitida e para não gerar qualquer punição futura para o Goiás, houve a decisão de interromper a contratação. "Assim que veio o comunicado oficial da CBF, reunimos e decidimos mandá-lo de volta ao Paraguai", explicou o dirigente.