O Goiás está em busca de um treinador para assumir o comando técnico do time para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é principal queixa da torcida esmeraldina, no momento, e o clube entende a necessidade da contratação de um profissional para o cargo.

O próximo treinador esmeraldino será o sexto diferente a comandar o Goiás no período em que Paulo Rogério Pinheiro preside o clube. Desde 30 de dezembro de 2020, quando tomou posse do cargo, o dirigente contratou três treinadores e deu espaço para dois interinos.

Leia também:

+ Goiás inicia venda de ingressos para jogo contra o Palmeiras

+ Após goleada, Goiás tem de se organizar para dois desafios difíceis

Na gestão de Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás foi dirigido majoritariamente por treinadores membros da comissão técnica permanente. Glauber Ramos lidera a lista com 37 jogos, seguido por Marcelo Cabo, com 19 partidas, Pintado com 13 e, depois, aparece Augusto César com oito partidas, sendo que teve um período que formou dupla com Glauber na área técnica.

A experiência mais recente também foi a mais rápida com Bruno Pivetti, que dirigiu a equipe em sete jogos.

Nome, estilo e características do próximo treinador esmeraldino são tratados com reserva dentro da Serrinha. O certo é que o próximo treinador terá de trabalhar por um período de três meses sem pedir contratações de reforços. A janela de transferências nacionais se fecha nesta terça-feira (12) e só será aberta novamente em julho.

Por isso, a diretoria esmeraldina deve intensificar a busca por um novo treinador a partir desta quarta-feira (13), quando a janela estará fechada e o planejamento com uma nova comissão técnica possa ser bem definido.

No começo da temporada, o Goiás conversou com o técnico Dorival Júnior, que terminou fechando contrato com o Ceará e está no comando do Vozão na Série A. O time esmeraldino também fez uma avaliação do mercado de treinadores estrangeiros, mas acabou tomando outro caminho quando decidiu pela contratação de Paulo Autuori como coordenador técnico e Bruno Pivetti como treinador.

Nas redes sociais, o apelo da torcida esmeraldina é cada vez maior pela contratação de um técnico. Torcedores até esboçam campanhas para arrecadar fundos que consigam viabilizar um técnico de maior renome no futebol nacional.