Goiás e Atlético-GO decidem, nesta quinta-feira (17), às 15h30, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, a Copa Goiás Sub-20. No jogo de ida, no Antônio Accioly, houve empate por 1 a 1.

O time esmeraldino tem nesta competição a última chance de levantar um troféu da categoria em 2022. A equipe treinada pelo técnico Célio Lúcio conta com alguns jogadores que estavam integrados ao elenco profissional do Goiás ou que estavam treinando constantemente com a comissão técnica de Jair Ventura.

São os casos, principalmente, do lateral esquerdo Juan Tavares e do atacante Pedro Junqueira. O gol do empate no jogo de ida, no Estádio Antônio Accioly, foi marcado por Juan Tavares.

O time sub-20 do Goiás também teve, em alguma dose, a experiência de competir entre os profissionais, pois o Goiás optou em dar a essa geração a oportunidade de disputar a Copa Verde. O Goiás, no entanto, acabou eliminado pelo Real Noroeste-ES, nos pênaltis, logo na estreia na competição.

O Atlético-GO decidirá o título da Copa Goiás Sub-20 também sonhando em quebrar um jejum de títulos do clube na categoria. O Dragão espera deixar a Serrinha, nesta quinta-feira (17), comemorando a conquista da competição.

É a segunda final do clube, na categoria sub-20, nesta temporada - no primeiro semestre, perdeu a decisão estadual para o Vila Nova. Os últimos títulos do sub-20 atleticano foram na Copa Goiás (2009) e no Goiano (2010). Por isso, há tanto interesse e desejo em ser campeão.

“Estamos tentando passar o máximo de tranquilidade aos meninos. Será um jogo equilibrado e espero que possamos vencer”, disse Wendell Batata, gerente das categorias de base do Dragão. O dirigente destaca a presença do clube na disputa das finais das quatro categorias: Copa Goiás Sub-13 (contra o Goiás), Copa Goiás Sub-15 (contra o Vila Nova), Copa Goiás Sub-20 (contra o Goiás) e Taça Mané Garrincha Sub-17 (foi campeão).

Na atual temporada, o Dragão disputou o Brasileiro Sub-20, em que foi eliminado na 1ª fase, e o Estadual, no qual chegou à final e foi vice-campeão. O clube fez uma mudança na comissão técnica após estas campanhas, trocando o técnico Rogério Corrêa por Augusto Fascina, que era do time sub-17 do Dragão.

Na Copa Goiás, os resultados foram seguros após a 1ª fase, pois o Dragão eliminou o Guanabara City (quartas de final) e Trindade (semifinal).

Do atual elenco, quatro atletas já foram relacionados para o time principal: Léo (goleiro e capitão do sub-20), Renan Silva (lateral), Thiago Medeiros (volante) e Samuel (atacante).

Samuel e Alisson Índio são artilheiros do Dragão da Copa Goiás Sub-20, com seis gols cada um. O treinador é Augusto Fascina, ex-zagueiro, que era técnico do sub-17 no Brasileiro e foi vice do Goiano Sub-17.

Dois jogadores campeões da Taça Mané Garrincha Sub-17 foram convocados para a final do sub-20: Keven (atacante) e Vinícius Lago (lateral). Keven tem atuado nas duas competições. A formação titular deve ter Léo; Renan, Douglas, Renan Cosenza,, Guilherme; Thiago Medeiros, Gustavo Santos, Marcos Daniel; Samuel, Ronald e Jesus.

