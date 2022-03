Esporte Goiás e Atlético-GO farão nona final direta entre eles no Goianão Nessas decisões, todas disputadas de 2006 para cá, as conquistas estão equilibradas: quatro para cada lado

Goiás e Atlético-GO farão a nona final direta entre eles no Campeonato Goiano. O alviverde foi o segundo finalista a se classificar ao eliminar o Iporá nesta quarta-feira (23), mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Lobo Guará. Tinha vencido a ida por 2 a 0 e, no agregado, ganhou por 4 a 3. O Dragão eliminou o Vila Nova na terça-feira (22). Todas as finais diretas entre ...