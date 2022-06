Esporte Goiás e Atlético-GO fazem confronto inédito nas oitavas de final da Copa do Brasil Partidas ainda terão datas e mandos divulgados, mas os jogos de ida estão previstos para os dias 22 ou 23 de junho, com volta para os dias 13 ou 14 de julho

Atlético-GO e Goiás farão clássico inédito nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será a primeira vez na história que o futebol goiano terá a disputa de uma partida no torneio nacional. Os confrontos foram definidos em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (7), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas ainda terão datas e mandos divulgados, mas já possu...