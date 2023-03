Dois clubes de Goiânia (Atlético-GO e Goiás) e dois do interior, mas bem próximos da capital (Anápolis e Aparecidense) garantiram neste final de semana as vagas na semifinal do Goianão 2023. Assim, também ficaram definidos os dois cruzamentos entre as quatro equipes na fase seguinte: Anápolis (4º lugar, com 19 pontos) x Goiás (líder, com 32 pontos) de um lado, enquanto Aparecidense (3ª posição, com 20 pontos) x Atlético-GO (2º lugar, com 31 pontos), brigam pela outra vaga.

Os classificados destes confrontos decidirão o título do Estadual em duas partidas, assim como nas semifinais. Donos das melhores campanhas, os times alviverdes e atleticanos decidem em casa nas semis. Os quatro clubes também estão na concorrência por três vagas na Copa do Brasil 2024.

No quarteto, a Aparecidense buscará o inédito título (foi vice duas vezes, em 2015 e 2018), diferente do Anápolis (campeão em 1965), Goiás (28 vezes, não é campeão desde 2018) e Atlético-GO (16 títulos e lutando pelo bicampeonato). Em 80 anos de Goianão, o Goiás decidiu títulos diante dos outros três clubes por pelo menos duas vezes, como diante da Aparecidense (2015 e 2018, em que foi campeão), Anápolis (1996 e 2016) e Atlético-GO (desde 2006, ambos decidiram a competição por nove vezes).

O Goiás fechou a 1ª fase com a melhor campanha. Só foi derrotado uma vez, no clássico com o Atlético-GO (2 a 1, ainda no início do torneio), mas engatou uma sequência vitoriosa, em que o técnico Guto Ferreira tem utilizado o sistema de rodízio do elenco. O treinador usou 32 atletas, conforme apontou o censo do Goianão 2023, realizado pelo POPULAR. Nas quartas de final, o time não teve dificuldades para eliminar o Goiânia, com uma goleada de 8 a 3 e vitória de 2 a 0. Nicolas assumiu a artilharia com oito gols, um à frente do atleticano Luiz Fernando (sete gols). Guto Ferreira terá de continuar rodando as peças à disposição, pois o Goiás, além da semifinal do Goianão, está nas quartas de final da Copa Verde (contra o Brasiliense-DF) e da Copa do Brasil (vai a Marabá-PA para decidir com o Águia-PA),

O alviverde volta a disputar partidas decisivas contra o Anápolis, time que se classificou com merecimento e de maneira dramática ao eliminar o Vila Nova nas quartas de final, quando se imaginava que a vaga seria definida nos pênaltis. No fim do segundo tempo, o atacante Igor Cássio fez o gol da vitória aos 45 minutos. Depois, coube ao goleiro Wellerson pegar penalidade batida por Neto Pessoa, aos 52 minutos. Um jogo marcante na história do Galo da Comarca.

A missão do Anápolis será bater de frente com o Goiás, um dos favoritos ao título. O Galo da Comarca tem uma marca considerável no Goianão 2023 – não perdeu nenhuma vez para os times da capital: empatou com Goiás e Vila Nova (ambos por 1 a 1), venceu o Atlético-GO (2 a 1) e goleou o Goiânia (4 a 0) na 1ª fase, teve outro empate (0 a 0) e triunfo (1 a 0) sobre o Vila Nova nas quartas de final. O clube se firma, neste ano, como força do futebol anapolino, pois o Grêmio Anápolis (campeão da elite em 2021) foi rebaixado, ao passo que a Anapolina não conseguiu o acesso ano passado e cogita pedir licença das competições oficiais

O elenco é jovem, sob comando do técnico Luiz Carlos Winck, que desde 2021 tem trabalhado no clube, no Goianão e na Série D. A equipe tricolor festejou muito a classificação à semifinal, pois em 2020, 21 e 22 parou nas quartas de final. A dupla formada por Gonzalo (seio vezes) e Ariel (cinco) marcou a maioria dos gols da equipe. O sistema defensivo tem sido um dos pontos fortes – tem a defesa menos vazada, com oito gols sofridos em 13 rodadas.

Nos últimos anos, Anápolis e Goiás disputaram partidas decisivas no Estadual, nas quais o time alviverde foi superior: 1996 (no último jogo do triangular final, com vitória de 2 a 1), 2008 (na semifinal, com triunfo do Galo por 3 a 1 em casa e triunfo esmeraldino por 4 a 1 na volta) e em 2016 (na decisão nos pênaltis, por 5 a 4, após empates de 0 a 0 e 1 a 1).

O Atlético-GO volta a disputar uma semifinal com a Aparecidense após dois anos – ambos se enfrentaram em jogo único no Goianão 2020, com vitória de 2 a 1 no Estádio Antonio Accioly. O Dragão confirmou as expectativas nele depositadas, pois em nenhum momento do torneio teve a classificação ameaçada. Porém, convive com a instabilidade, fato que resultou na demissão do técnico Eduardo Souza na sexta-feira (3). Assim, no quarteto da semifinal, é o único clube que troca de comando – Goiás e Anápolis permanecem com Guto Ferreira e Luiz Carlos Winck, respectivamente, e a Aparecidense tem Moacir Júnior desde o ano passado.

A equipe atleticana foi dirigida interinamente por Anderson Gomes na goleada sobre o Iporá (7 a 1) e terá um novo treinador nos dois jogos diante da Aparecidense. O Dragão chega à semi como o time que mais marcou gols nas fases anteriores – 33 gols, contra 30 do Goiás. Os gols estão repartidos entre o goleador Luiz Fernando (sete), Airton (cinco), Moraes Júnior, Shaylon e Daniel (quatro gols cada). O futuro técnico terá como uma das tarefas corrigir o sistema defensivo, o mais vazado dos semifinalistas com 13 gols sofridos.

Ao mesmo tempo, o Dragão confirmou a força de chegar à semifinal, assim como nos últimos anos de reconstrução do clube – desde 2006, ficou fora só em 2015 e 18. Nos últimos anos, o Atlético-GO foi campeão em 2007, 10, 11, 14, 19, 20 e 22. Além disso, foi vice em 2006, 09, 12 e 13. Neste período, o maior rival foi o Goiás, campeão em 2006, 09, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, quando parou de ganhar títulos no Goianão.

A Aparecidense se consolida como força do interior, apesar de se localizar na região metropolitana de Goiânia. Desde 2010, quando foi campeã da Divisão de Acesso, acabou a fase do sobe e desce. Neste período, o Camaleão foi semifinalista em 2013, 15, 18, 20, 21 e agora. Nelas, foi às decisões de 2015 e 18, perdendo-as para o Goiás. A meta é eliminar o Atlético-GO para decidir de novo o título e garantir vaga na Copa do Brasil. O técnico Moacir Júnior chegou ao clube em meados do ano passado, levando às semifinais da Série C, em que beliscou o acesso à Série B do Brasileiro, mas acabou superada pelos paulistas Mirassol e Botafogo.

É um clube que está se fortalecendo em nível nacional, pois chegou às quartas de final da Série D (2020) e foi campeã no ano seguinte da Série D (2021), no principal título em quase 40 anos de história. A equipe mistura a juventude de alguns atletas, como Vitor Ricardo, Vanderley, João Diogo e Rodrigues, com a experiência de outros, como Alex Henrique, e outros que estão na reserva, como o goleiro Pedro Henrique.

A equipe tem no trio dos “R”, formado pelos meias Rodriguinho, Renato e Robert, como uma das referências. Eles sobraram na goleada de 3 a 0 sobre o Crac, no primeiro jogo das quartas, suficientes para garantir vaga com a derrota (1 a 0) em Catalão. A equipe também aposta no artilheiro Alex Henrique, decisivo nos anos recentes. Porém, ele ainda não desencantou em 2023 – o goleador é João Diogo, de 24 anos e autor de quatro gols no Estadual.