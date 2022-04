Esporte Goiás e Fluminense se destacam no Go Cup 8ª edição do torneio foi concluída no sábado (16)

O Go Cup, um dos mais cobiçados torneios mundiais de futebol infantil, teve a disputa da 8ª edição na última semana e teve Goiás e o Fluminense como principais destaques entre os campeões. As equipes igualaram o mesmo número de títulos do Grêmio, cada uma tem sete títulos. Neste ano, o lugar mais alto do pódio também foi ocupado por escolinhas como a paulista Esplanada, ...