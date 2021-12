Esporte Goiás e Vila Nova têm base do elenco para começar 2022 Após Série B, equipes têm base para próximo ano, mas planejam suas prioridades para contratar

Com a conclusão da Série B, Goiás e Vila Nova já começam a planejar a temporada 2022. Os dias dos rivais têm sido marcados por conversas para renovações de contratos de jogadores e busca por possíveis reforços. Os clubes vão iniciar o próximo ano como uma base definida. (Veja, no fim do texto, quem tem contrato para 2022 em cada um dos times) Em comum, ...