O Goiás está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe esmeraldina eliminou o Fluminense, neste sábado (14), no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP), ao vencer por 2 a 1, com dois gols do zagueiro Mina.

Desde o vice de 2013, melhor campanha da história do Goiás na Copinha, as oitavas de final são o máximo que a equipe alviverde alcança na competição. Com a classificação deste sábado (14), o clube pelo menos repete os anos de 2015, 2018 e 2020, quando também chegou às oitavas.

Agora, o Goiás espera o adversário, que sai ainda neste sábado (14) do confronto entre Novorizontino e Coritiba, que jogam a partir das 15 horas.

VERDÃO CLASSIFICADOOOOOOO PARA AS OITAVAS 💪🏼



Nessa manhã, nossos #MeninosEsmeraldinos ganharam a disputa contra o Fluminense por 2x1, e se classificaram para as Oitavas de Final da @copinha.



Parabéns, meninos. Bora por mais! 💚#Copinha23 #MaiorDoCentroOeste pic.twitter.com/5bU5Byauu5 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 14, 2023

O Goiás fez um primeiro tempo melhor do que o Fluminense, mas não conseguiu chegar ao gol. No início da segunda etapa, balançou a rede pouco depois de perder uma chance com Pedrinho. Aos 4 minutos, Alan fez bela jogada pela esquerda na frente da marcação e percebeu o companheiro livre no meio. Fez o passe para o zagueiro Mina, que tocou de fora da área e guardou no cantinho direito.

O Fluminense fez substituições para deixar o time mais ofensivo e pressionou após sofrer o gol. O empate veio aos 14 minutos do segundo tempo. O time optou por uma cobrança curta de escanteio e a bola ficou com Freitas. O jogador tirou a marcação duas vezes, na segunda em cima de Simioni, e bateu para o gol, empatando o jogo.

Aos 23 minutos, o goleiro Catula fez bela defesa no chute de Luan Brito, que invadiu a área pela esquerda.

Aos 29, o Goiás marcou o gol da vitória. No escanteio, veio o levantameto na área. Mina cabeceou e o goleiro aceitou, com a bola passando embaixo das pernas dele.

"Pude fazer os dois gols da classificação, mas, se não fossse toda a equipe, nada disso teria acontecido", falou o zagueiro Mina, autor dos dois gols.

O Goiás ainda teve um susto aos 50 minutos, quando Luan Brito tentou encobrir o goleiro Catula. Ivo tirou a bola que se encaminhava para o gol.

Emoção

O técnico Mário Henrique dedicou a vitória e a classificação à mãe. Ele fez relato emocionante sobre a doença que a mãe dele, Fátima Aparecida de Souza Rocha, enfrenta.

"Minha mãe está com câncer. Às vezes, a gente deixa de vivier os nossos processos para viver o sonho dos meninos, para viver o processo do clube", disse Mário Henrique, que assumiu o time sub-20 do Goiás no ano passado e passou as últimas semanas na preparação do time para a Copinha - ele disse que a mulher dele tem cuidado da mãe dele, debilitada pela doença. "Mãe, acredito em Deus. A cura da senhora está determinada", finalizou.