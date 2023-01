A garotada do Goiás segue em alta na Copa São Paulo de Futebol Júnior e carimbou, nesta segunda-feira (16), a classificação às quartas de final. Já é a melhor campanha do clube esmeraldino desde o vice-campeonato da competição em 2013. Na próxima fase, o clube goiano vai enfrentar o Sport, com data, horário e local a serem divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

Como tem sido na atual edição da Copinha, o atacante Pedrinho foi destaque na classificação do Goiás. O atacante de 18 anos marcou duas vezes na goleada de 4 a 1 sobre o Novorizontino - Kauan e Wendell também fizeram gols para o time esmeraldino no duelo que levou a equipe goiana às quartas de final do principal torneio de base do País.

Pedrinho é considerado uma joia no Goiás. Em março de 2022, renovou contrato até o final de 2025 com o clube goiano. No ano passado, também estreou no profissional, mas, por ainda ter idade para atuar no sub-20, integra o elenco esmeraldino na Copinha e é destaque.

Pedrinho já marcou quatro gols e deu uma assistência na Copa São Paulo. Marcou dois belos gols na competição: o primeiro após bonita cobrança de falta na vitória de 1 a 0 sobre o Pague Menos, na estreia do time na Copinha, e o segundo nesta segunda-feira (16), depois de bonita jogada coletiva, que terminou com finalização inspirada do jogador goiano.

O atacante é natural de Nerópolis, mas, antes de atuar nas categorias de base do Goiás, defendeu a base do Internacional. Chegou ao time goiano em 2017 para jogar na equipe sub-13. Não saiu mais do clube esmeraldino e hoje é um dos principais talentos da base alviverde, que colocou o jogador na vitrine da Copa São Paulo pela primeira vez.

Antes meia-armador, Pedrinho passou a atuar como atacante. Atuava pelas beiradas como ponta esquerda, mas desde a chegada do técnico Mário Henrique ao Sub-20 do Goiás, em dezembro do ano passado, passou a jogar como falso 9. Na Copinha é o capitão da equipe no torneio. Ele sempre foi considerado um atleta de velocidade, habilidoso e bom finalizador. Na base, já conquistou títulos pelas categorias sub-13, sub-15 e sub-17.

O desempenho na nova função surpreendeu o diretor das categorias de base do Goiás, Eduardo Pinheiro.

“O desempenho do Pedrinho está melhor do que eu esperava, não por questão técnica, mas por ter mudado a função agora. O Mário (Henrique, técnico) mudou a função do Pedrinho, que jogava de ponta esquerda, às vezes de extremo pelo lado direito, mas nunca tinha feito a função de falso 9 e jogando por dentro. Surpreendeu bastante a maturidade dele para conseguir entender o jogo e o conceito que o treinador passou pra ele”, comentou o dirigente.

O desejo de Pedrinho, e de todos os jogadores do Goiás na Copinha, é retornar para Goiânia com a possibilidade de ter mais chances no time profissional, o que foi uma realidade para o camisa 9 em 2022 com a disputa de 14 jogos no Brasileirão. O planejamento, porém, pode ser deixar o garoto jogando também ainda pela equipe sub-20.