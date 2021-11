Esporte Goiás empata com Brusque e é vice-campeão da Série B Após o time catarinense abrir 2 a 0, equipe esmeraldina marca com Élvis e Apodi para terminar a Série B como vice-campeão

O Goiás buscou o empate, por 2 a 2, neste domingo (28), com o Brusque e terminou a Série B como vice-campeão da competição nacional. Após o time catarinense abrir 2 a 0, com Edu e Hugo Borges, o time esmeraldino empatou o duelo válido pela 38ª e última rodada da Segundona com Elvis e Apodi. Com acesso garantido com uma rodada de antecedência, o Goiás finalizou a Série ...