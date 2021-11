Esporte Goiás empata com Operário-PR e volta ao G4 da Série B Alviverde acumula quarto empate seguido na competição. Até o fim da rodada, neste domingo (7), pode deixar a faixa de classificação

O Goiás empatou o quarto jogo seguido na Série B do Campeonato Brasileiro ao ficar no 1 a 1 com o Operário-PR, na noite deste sábado (6), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O resultado foi suficiente para devolver o alviverde ao G4, do qual tinha saído após vitória do CSA sobre o Remo, mas o time goiano pode perder este lugar neste domingo (7). Com 55 pon...