Esporte Goiás empata com Sousa-PB e se classifica na Copa do Brasil Time esmeraldino se beneficia do regulamento e conquista vaga na 2ª fase após igualdade, em 1 a 1, no interior da Paraíba

O Goiás se valeu da vantagem do empate que tinha para eliminar o Sousa-PB e seguir vivo na Copa do Brasil. Na estreia do técnico Bruno Pivetti, o time esmeraldino empatou, por 1 a 1, na noite desta terça-feira (1º de março), no Estádio Marizão e vai enfrentar o Criciúma na 2ª fase da competição nacional. Na 2ª fase, o jogo único será em Goiânia. O mando de campo ...