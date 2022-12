O Goiás encaminhou a contratação do atacante Diego Gonçalves, de 28 anos, que se desligou do Botafogo para assinar contrato com o time esmeraldino.

Diego Gonçalves tem vínculo com o Mirassol-SP e deverá chegar à Serrinha emprestado pelo clube paulista até o fim de 2023.

O atacante estava no Botafogo desde 2021. Na primeira temporada pelo clube carioca, Diego Gonçalves fez 32 jogos e marcou oito gols. Na última temporada perdeu um pouco de espaço e fechou o ano com 20 jogos e quatro gols anotados.

Além de Botafogo e Mirassol, Diego Gonçalves defendeu equipes como Figueirense, Botafogo-SP, Londrina, Ferroviária-SP, Paraná, Portuguesa e Internacional. No clube gaúcho, inclusive, trabalhou com o técnico Guto Ferreira. Fora do Brasil, o atacante jogou no Ventforet Kofu, do Japão, além de passagens por Atlético Clube de Portugal e Olhanense.

Leia também

+ Mercado do Goiás: veja as contratações para 2023

+ Goiás acerta com volante revelado pelo Fluminense