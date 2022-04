Esporte Goiás encaminha contratação de Jair Ventura Diretoria esmeraldina avalia mercado e aponta Jair Ventura como nome favorito para assumir clube

Jair Ventura é o nome que está perto de assinar para assumir o comando da equipe. A diretoria esmeraldina trabalha para alinhar os últimos detalhes e anunciar o jovem técnico para a sequência da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador carioca, de 43 anos, teve seu último trabalho no Juventude e garantiu a permanência do clube gaúcho na elite nacional....