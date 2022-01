Esporte Goiás encaminha contratação de lateral direito ex-Vila Nova Aos 30 anos, Maguinho é esperado em Goiânia para realização de exames médicos e assinatura de contrato com a equipe esmeraldina

A diretoria do Goiás encaminhou a contratação do lateral direito Maguinho, de 30 anos. O jogador é esperado em Goiânia para realização de exames médicos e em caso de aprovação assinará contrato com o clube esmeraldino. Maguinho se destacou no futebol goiano com a camisa do Vila Nova, onde disputou 131 jogos entre 2016 e 2018. Após deixar o OBA, Maguinho se transf...