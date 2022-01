O Goiás encaminha a contratação do volante Auremir, que deixou o Cuiabá após o fim da temporada de 2021. O jogador de 30 anos tinha vínculo até o final de dezembro do ano passado, mas ficou livre no mercado após não acertar a renovação. Ele deve ser o 4º reforço da equipe esmeraldina para a temporada de 2022. Antes, chegaram os zagueiros Caetano e Éverson e o atacante Vinicius.

Auremir ainda não foi anunciado de forma oficial, já que faz testes antes de assinar o contrato que será válido até o final da Série A.

O volante foi revelado pelo Náutico e possui passagens por equipes tradicionais, casos do Vasco, Guarani e Ceará, além do futebol turco (Sivasspor e Erzurum). Ele atuou pelo Cuiabá nas duas últimas temporadas, com 73 jogos disputados pelo Dourado.

No período, foi campeão mato-grossense em 2021, participou da campanha do acesso à elite nacional, em 2020, e do Brasileirão no ano passado.

Em caso de acerto, o jogador será a 6ª opção de volante que o Goiás possui em seu elenco. Fellipe Bastos e Caio Vinícius são remanescentes do vice-campeonato da Série B de 2021 e o clube ainda conta com três atletas formados nas categorias de base no elenco principal: Miguel Figueira, Henrique Lordelo e Nathan.

Ainda sem Auremir, o elenco do Goiás treinou neste domingo (9) no CT do Parque Anhanguera e deu sequência às atividades da pré-temporada. O time esmeraldino se prepara para a estreia no Campeonato Goiano, que será no dia 26, diante do Grêmio Anápolis, no estádio Jonas Duarte, a partir das 20h30.