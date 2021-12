Esporte Goiás encaminha empréstimo de Bruno Mezenga a time do Paulistão Atacante tem contrato com o alviverde até o fim de 2022

O Goiás vai emprestar o atacante Bruno Mezenga, de 33 anos, para a Ferroviária-SP. O jogador disputará o Campeonato Paulista pelo time de Araraquara. Autor de quatro gols em 29 jogos pelo Goiás na campanha da Série B esmeraldina, Bruno Mezenga retornará à Ferroviária e tentará repetir o sucesso de 2021, quando foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo clube com no...