Esporte Goiás encaminha empréstimo de lateral que atua no futebol português Sávio deve ser anunciado após concluir exames médicos, mas só poderá ser regularizado na próxima janela de transferências, a partir do dia 18 de julho

O Goiás negocia a contratação do lateral esquerdo Sávio, de 27 anos. O jogador, caso contratado, chegará por empréstimo a princípio até o final da temporada. Ele defende o Rio Ave, de Portugal, desde 2020. Como possui vínculo com o clube português, só poderá ser regularizado pelo time goiano na próxima janela de transferências, a partir do dia 18 de julho. Sávio é cria da...