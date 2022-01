Esporte Goiás encara Desportivo Brasil e busca classificação na Copinha Time esmeraldino pode até empatar para avançar para a 2ª fase da competição

O Goiás está a um empate da classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Líder do Grupo 17, o time esmeraldino enfrenta o vice-líder Desportivo Brasil, equipe da cidade de Porto Feliz, onde as equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), às 15h15, no Estádio Ernesto Rocco. Goiás e Desportivo Brasil entrarão em campo já cientes do que vã...