Uma das principais marcas da temporada de 2022 para o Goiás foi a alta concentração de gols em uma figura apenas. O atacante Pedro Raul foi responsável por mais de um terço dos gols esmeraldinos no ano e, com a saída do camisa 11, o time esmeraldino tem a missão de repor a peça à altura ou buscar como estratégia gols mais diluídos por maior número de responsáveis por colocar a bola na rede.

Pedro Raul terminou a temporada como o artilheiro isolado do Goiás com 26 gols marcados. No geral, o clube marcou 76 gols os campeonatos que disputou - Goiano, Copa do Brasil, Série A e Copa Verde. Isso representa 34% dos gols da equipe concentrados nos pés e cabeça de apenas um jogador.

Nos últimos dez anos, nenhuma artilharia esmeraldina foi tão concentrada como a registrada em 2022.

O jogador que chegou mais perto desta marca foi o atacante Walter, em 2013. Ainda assim, os 29 gols marcados por ele naquela temporada – três a mais que a marca absoluta de Pedro Raul – não foram suficientes para chegar ao patamar de um terço dos gols da equipe no ano. Como o Goiás marcou 115 gols em 2013, os gols de Walter representaram um quarto do total, aproximadamente.

Até o momento, sem contratações anunciadas pela diretoria esmeraldina, o bastão para a função de artilheiro do elenco para 2023 está nas mãos de Nicolas. O atacante, camisa 9 do Goiás, foi o vice-artilheiro do Goiás em 2022 com 15 gols marcados. Portanto, o “Cavani do Cerrado” foi responsável por 19,7% dos gols da equipe em 2022, atuando como um importante coadjuvante.

Os números de Nicolas, ainda que tenham ficado à sombra dos de Pedro Raul, são relevantes. Com 19,7% dos gols da equipe na temporada, o atacante fica à frente de outros artilheiros do Goiás como Alef Manga em 2021 (19%), Michael em 2019 (17%) e Léo Gamalho, que registrou 17% dos gols da equipe em 2017 e já tinha feito 13,5% na temporada anterior, sempre como artilheiro do clube nessas temporadas.

CONCENTRAÇÃO DE GOLS DO GOIÁS NOS ÚLTIMOS ANOS

2022

76 gols - Pedro Raul (26) - 34%

2021

63 gols - Alef Manga (12) - 19%

2020

68 gols - Rafael Moura (14) - 20,5%

2019

92 gols - Michael (16) - 17%

2018

90 gols - Lucão do Break (21) - 23%

2017

75 gols - Léo Gamalho (13) - 17%

2016

81 gols - Léo Gamalho (11) - 13,5%

2015

82 gols - Erik (20) - 24,3%

2014

74 gols - Erik (17) - 22,9%

2013

115 gols - Walter (29) - 25,2%

Leia também:

+ Catar faz abertura com discurso de inclusão e diversidade

+ Senegal x Holanda terá arbitragem goiana na Copa