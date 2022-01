O Goiás encerrou as conversas para contratação do técnico Dorival Júnior e está no mercado em busca de um novo nome para comandar a equipe ao longo da temporada.

A negociação estava sendo liderada pelo presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro, que está afastado do clube. Sem chegar ao desfecho desejado, o mandatário esmeraldino designou a tarefa de escolher o novo nome ao vice-presidente de futebol Harlei Menezes, que contará também com o vice-presidente do Conselho Deliberativo Edminho Pinheiro.

A diretoria vai avaliar perfis em busca do melhor nome e não descarta conversar com treinadores estrangeiros da Europa ou América do Sul. No entanto, a busca será criteriosa e feita sem pressa. Enquanto um novo nome não é anunciado, a pré-temporada será comandada por Glauber Ramos, que é auxiliar técnico permanente do clube e comandou o time na reta final da Série B do Brasileiro.