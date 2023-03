O Goiás vai enfrentar o Águia de Marabá-PA na 2ª fase da Copa do Brasil. O time paraense se classificou na tarde desta quinta-feira (2) após derrotar, em casa, o Botafogo-PB, por 2 a 1, com gol da classificação marcado nos acréscimos.

Na 2ª fase, o time esmeraldino volta a jogar como visitante e deverá enfrentar o Águia-PA no Zinho Oliveira, em Marabá. As datas ainda não foram confirmadas pela CBF, mas as datas reservadas para a 2ª fase são os dias 8 e 15 de março.

Essa nova etapa da Copa do Brasil também é disputada em jogo único, mas desta vez o empate não dá a classificação para o time visitante como aconteceu na 1ª fase. Em caso de empate, a vaga na 3ª fase é decidida nos pênaltis.

Essa será a primeira vez que Goiás e Águia de Marabá se enfrentam na Copa do Brasil e também na história dos clubes. O time esmeraldino já teve clubes paraenses como adversários na Copa do Brasil em duas oportunidades. Na primeira, o Goiás foi eliminado pelo Remo, em 1992. O último encontro se deu em 2015, quando o time esmeraldino eliminou o Independente-PA.