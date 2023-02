O adversário do Goiás nas quartas de final da Copa Verde será o Brasiliense. O time do Distrito Federal superou o Tocantinópolis-TO, na noite desta quarta-feira (22), por 4 a 2, e garantiu vaga na próxima etapa da competição.

Como clube melhor ranqueado entre os participantes da Copa Verde, o Goiás decide a classificação dentro de casa, no Estádio Hailé Pinheiro. Desta forma, o time esmeraldino deve enfrentar o Brasiliense, no jogo de ida, entre os dias 8 e 15 de março, que são as datas reservadas pela CBF para os jogos de ida das quartas de final. A volta será no dia 22 de março, em Goiânia.

Adversário do Goiás na próxima fase da Copa Verde, o Brasiliense ocupa atualmente a 3ª colocação do Campeonato Brasiliense. O time realizou cinco jogos pela competição distrital com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Em jogos por competições oficiais, Goiás e Brasiliense já se enfrentaram 10 vezes. O time esmeraldino tem melhor desempenho no histórico com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Em 2019, última vez que se encontraram, o Goiás eliminou o Brasiliense nas oitavas de final da Copa Verde. Após empatar sem gols na Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF, o Goiás goleou o adversário por 4 a 1 na Serrinha. Naquela ocasião, o meia Renatinho brilhou com três gols, enquanto Marcinho completou a festa alviverde.