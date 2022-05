O Goiás estreou com derrota para o Cresspom-DF, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro sub-20, na tarde desta quarta-feira (4), em Santana de Parnaíba (SP).

A equipe esmeraldina foi superada pela equipe do Distrito Federal com um gol anotado por Thainá, aos 29 minutos do 1º tempo. A partida continuou equilibrada, mas as goianas não conseguiram empatar.

A técnica Christiane Guimarães levou a campo um time com: Jéssica; Thalita, Amanda, Loanne e Maria Eduarda; Sarah, Ana Flávia, Deborah e Victória; Jenifer e Janete. No decorrer da partida, a treinadora deu oportunidades para Alanna, Leandra, Lorrany e Marcela.

O Goiás volta a campo na sexta-feira (6) para disputar a 2ª rodada do Grupo E, às 10h30, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP).