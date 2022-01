Esporte Goiás estreia na Copinha com vitória sobre o IAPE Time esmeraldino derrota equipe do Maranhão, por 2 a 0, em Porto Feliz (SP) com gols de Juan e Lincon

O Goiás estreou venceu o IAPE, do Maranhão, por 2 a 0, na estreia da equipe esmeraldina nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Porto Feliz (SP). Os gols da vitória esmeraldina foram anotados por Juan, no primeiro tempo, e Lincon na reta final da partida. Com a vitória, o Goiás termina a 1ª rodada na 2ª colocação do Grupo 17 com três pontos e do...