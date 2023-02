O Goiás vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Athletico-PR, fora de casa, em Curitiba, na Arena da Baixada. A tabela básica de partidas foi divulgada nesta terça-feira (14) pela CBF, que realizou o conselho técnico da competição na sede no Rio.

A estreia por ser no dias 15, 16 ou 17 de abril. A tabela ainda será desmembrada pela CBF, mas estas datas são as primeiras do Brasileirão.

Veja a sequência de jogos do Goiás no 1º turno. No 2º, a sequência é a mesma, com alteração do mando de campo:

1ª rodada: Athletico-PR x Goiás

2ª rodada: Goiás x Corinthians

3ª rodada: Internacional x Goiás

4ª rodada: Goiás x Palmeiras

5ª rodada: Flamengo x Goiás

6ª rodada: Goiás x Botafogo

7ª rodada: Bahia x Goiás

8ª rodada: São Paulo x Goiás

9ª rodada: Goiás x Cuiabá

10ª rodada: Goiás x Fluminense

11ª rodada: Vasco x Goiás

12ª rodada: RB Bragantino x Goiás

13ª rodada: Goiás x Coritiba

14ª rodada: Santos x Goiás

15ª rodada: Goiás x Atlético-MG

16ª rodada: Cruzeiro x Goiás

17ª rodada: Goiás x Grêmio

18ª rodada: Goiás x Fortaleza

19ª rodada: América-MG x Goiás

Leia também:

+ Ex-Vila Nova é alvo de operação que investiga manipulação de resultados na Série B

+ Operação do MP-GO mira grupo suspeito de manipular resultados na Série B do Brasileiro