O Goiás perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, na noite deste sábado (21), no Allianz Parque, em São Paulo, e acabou eliminado na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No duelo de alviverdes, o paulista saiu na frente com gol de Kevin, levou o empate no gol de Andrey e garantiu a vitória com gol contra de Nolasco, zagueiro esmeraldino.

A campanha de 2023 termina como uma das três melhores do Goiás na história da Copa São Paulo. Ela iguala a de 1991, quando o alviverde goiano foi eliminado na semifinal pela Portuguesa. E fica atrás da de 2013, quando o alviverde goiano chegou à decisão e foi vice-campeão ao perder a final para o Santos (3 a 1).

O Palmeiras espera, como adversário na decisão, o vencedor do duelo entre América-MG e Santos, que se enfrentam neste domingo (22), às 21 horas, na Vila Belmiro, em Santos, na outra semifinal da Copa São Paulo.

O Goiás entrou para a decisão de vaga sem seu artilheiro (5 gols marcados na Copinha), o atacante Pedrinho, que sofreu lesão muscular nas quartas de final contra o Sport. Nolasco, que assumiu a braçadeira de capitão que era de Pedrinho, entou no gramado com a camisa 9 do amigo.

O Goiás fez um primeiro tempo melhor. Dominou a posse de bola, marcou bem o Palmeiras, que teve poucas chances claras na primeira metade do jogo, e incomodou no ataque.

Aos 24 minutos, Pedro Lima cabeceou com perigo após jogada de linha de fundo de Kevin, mas a bola saiu. O Goiás estava em alerta, mas não conseguiu fazer nada no gol em que o Palmeiras abriu o placar, aos 25.

Foi pura categoria de Kevin. Aos 35 minutos, o jogador recebeu de Vitinho no bico esquerdo da grande área. O jogador calculou a batida e chutou colocado no canto alto esquerdo de Catula. 1 a 0 Palmeiras.

Em seguida, Vitinho fez nova jogada pela esquerda e chutou cruzado, mas a bola saiu.

Aos 32, uma jogadaça do Goiás quase resultou em gol, mas o goleiro palmeirense evitou o empate. A bola foi invertida da esquerda para a direita e parou nos pés de Diego, que finalizou para a defesa de Aranha.

Um minuto depois, o Goiás empatou. Na direita, Diego passou para Alan, que cruzou para a área. Andrey cabeceou no contrapé do goleiro Aranha e empatou o jogo. 1 a 1.

Antes do fim do primeiro tempo, o Goiás pediu pênalti em cima de Vitor Hugo.

Os primeiros minutos do segundo tempo foi um deleite para quem aprecia a habilidade dos jovens.

Aos 3 minutos, Vitor Hugo, do Goiás, deu show de habilidade ao fazer a "foquinha" na área e, depois, concluiu o lance com um arremate de bicicleta que exigiu defesaça de Aranha no alto do gol.

Aos 4 minutos, foi a vez do Palmeiras. Estevão, de apenas 15 anos, avançou desde o campo de defesa e driblou todo mundo no caminho e na área para chutar. Catula defendeu. O goleiro esmeraldino voltou a ser decisivo em defesa de chute de fora da área.

Um duro golpe para o Goiás colocou o Palmeiras à frente no placar novamente. O alviverde goiano marcou contra. O time paulista fez a jogada pela direita e Ruan Ribeiro cruzou para a área, muito forte e com velocidade. 2 a 1 para o Palmeiras.

Aos 24, Kevin quase fez gol olímpico, o que foi impedido pela defesa de Catula. Até o fim do jogo, não houve mais lances de tanto perigo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Aranha; Edney, Talisca, Henri e Gustavo Mancha; Léo, Pedro Lima e David Kauã (Estevão); Vitinho, Ruan Ribeiro (Thalys) e Kevin. Técnico: Paulo Victor

GOIÁS: Catula; Diego, Mina, Nolasco e Xavier (Ivo); Simioni (Miguel), Andrey e Alan (Válber Júnior); Kauan, Wendell e Vitor Hugo (Reginaldo). Técnico: Mário Henrique

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel

Assistentes: Izabele de Oliveira e Matheus Guilherme Biselli

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Gols:

Kevin (25'/1ºT)

Andrey (33'/1ºT)

Nolasco, contra (17'/2ºT)