O Goiás prestou homenagens a Hailé Pinheiro, ex-dirigente da equipe esmeraldina que morreu na última quarta-feira (7) vítima de complicações de um câncer na garganta. Antes da bola rolar para Goiás e Flamengo, o clube alviverde fez algumas homenagens para o principal dirigente da história da equipe.

No telão da Serrinha, o Goiás publicou imagens de Hailé Pinheiro ao lado de familiares e ex-jogadores da equipe esmeraldina, como Michael, que também defendeu o Flamengo e hoje atua na Arábia Saudita pelo Al Hilal. As imagens foram divulgadas antes do início da partida.

Uma faixa com a frase “Obrigado, Hailé Pinheiro” e uma ilustração do dirigente foi colocada do lado direito da tribuna de honra do estádio, localizada acima dos vestiários e ao fundo da meta da Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu.

#HailéEterno 🙏



Na partida de hoje, os nossos atletas irão jogar com o uniforme em homenagem ao eterno Seo Hailé.#GOIxFLA#Brasileirão2022 pic.twitter.com/5eXbGS64kb — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 11, 2022

Antes do início da partida, o clube soltou 86 balões brancos (em alusão a idade de Hailé Pinheiro). Jogadores do Goiás também entraram em campo com homenagem. A marcha fúnebre foi tocada no estádio.

Nas camisas utilizadas pelos atletas em campo, o clube acrescentou uma frase em homenagem ao dirigente na parte de trás: #HailéEterno. Todas as crianças que entraram em campo com os jogadores estavam com uma camisa com a imagem do ex-dirigente.