Depois da demissão do treinador Célio Lúcio, que dirigiu o time sub-20 do Goiás até a derrota na final da Copa Goiás da categoria (1 a 0 para o Atlético-GO), o alviverde fez mudanças no comando técnico das equipes sub-20, sub-17 e sub-15.

O clube decidiu remanejar os outros treinadores que estão na base do clube para a continuidade no projeto desenvolvido desde o início do ano. As alterações foram confirmadas pelo diretor da base, Eduardo Pinheiro, no Twitter.

O novo treinador do sub-20 será Mário Henrique, que estava à frente da categoria sub-17 e comandou o ex-clube, o Cruzeiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O primeiro desafio de Mário Henrique será remontar a equipe à disputa da Copinha, em janeiro, quando o clube vai completar dez anos da melhor campanha dele no torneio - foi vice-campeão em 2013. O Goiás não conseguiu nenhuma taça no time sub-20 nesta temporada .

No lugar de Mário Henrique, o time sub-17 terá o técnico Jayme Algarte, campeão do Estadual Sub-15 no primeiro semestre.

Os meninos do sub-15 serão comandados por Rodrigo Naves, até então o treinador do time sub-14, que conquistou neste ano a GO-Cup.