Goiás faz treino aberto antes da decisão do Goianão 2022

O torcedor esmeraldino terá a oportunidade de ter o último contato com o time antes da final do Goianão 2022. O clube organizou um treino aberto para a torcida nesta sexta-feira (1º de abril), no Estádio da Serrinha. Os portões do estádio estarão abertos a partir das 17 horas e a previsão para início da atividade no gramado é para as 18 horas. A entrada para...